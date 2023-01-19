Памела Андерсон рассказала о тяжелом разводе с Томми Ли: «Это был единственный раз, когда я по-настоящему любила»

Памела Андерсон рассказала о домашнем насилии и последовавшем за ним тяжелом разводе с рокером Томми Ли, а также скандале с украденным секс-видео в своих мемуарах «С любовью, Памела». Книга выйдет 31 января, а фрагмент из нее опубликовало издание People.

Памела Андерсон/People

По ее словам, отношения с Томми Ли — это «единственный раз, когда она по-настоящему любила».

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году. Они сыграли свадьбу прямо на пляже в Канкуне, где Памела была в бикини, а Томми — в бордовых шортах. Вместо колец они набили «обручальные татуировки» на пальцах. «Нам было весело, — написала Памела, — нашим правилом было отсутствие правил». В браке у них родилось двое сыновей, Брэндон и Дилан.

После свадьбы пару начали преследовать папарацци. Преследование усилилось после того, как из их сейфа в гараже были похищены личные фотографии и секс-видео, которое попало в сеть. Удалить его так и не удалось.

«Это разрушило жизни, начиная с наших отношений. Это непростительно. Люди до сих пор думают, что могут извлечь выгоду из такого ужасного поступка», — вспомнила актриса.

Томми Ли и Памела Андерсон/GettyImages.ru

По ее словам, все это повлияло на их отношения не лучшим образом: давление и стресс «сокрушили» их. Однажды ночью в 1998 году между Томми и Памелой произошла серьезная ссора, во время которой музыкант поднял на нее руку. В этот момент Памела держала на руках их семимесячного младшего сына Дилана, а старший сын Брэндон играл рядом.

«Томми оторвал от меня Брэндона и швырнул меня и Дилана в стену», — вспоминает она, добавляя, что Ли вывихнул ей руку.

В панике Андерсон позвонила по номеру 911, и Томми Ли был арестован. Он отсидел в тюрьме полгода. «После этого начался ад», — рассказывает Памела. После ссоры она разорвала отношения с Томми Ли, хотя это было непростым для нее решением.

«Развод с Томми был самым тяжелым, самым трудным моментом моей жизни. Я была подавлена. Я не могла поверить, что человек, которого я любила больше всего, был способен на то, что произошло той ночью. Мы оба были опустошены, но я должна была защитить своих детей», — рассказала она.

Сейчас, когда с этого момента прошло больше 20 лет, они с Ли «время от времени заглядывают друг другу в гости». «Томми — отец моих детей, и я ему благодарна», — подводит итог Памела.

Личная жизнь Памелы Андерсон часто оказывалась в центре внимания СМИ. После развода с Томми Ли она еще несколько раз выходила замуж. Так, она состояла в браке с музыкантом Кидом Роком, после него — с музыкальным продюсером Риком Саломоном (за него она выходила замуж дважды). Позже она вышла замуж за голливудского продюсера Джона Питерса, но их брак продлился всего 12 дней. А в 2021 году она вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, с которым развелась через год после свадьбы.

Вместе с мемуарами 31 января на Netflix выйдет документальный фильм о жизни и карьере Памелы Андерсон под названием «Памела: История любви».