Израильские археологи обнаружили «доисторический омлет» из страусиных яиц

Эта редкая находка, предварительно датируемая периодом от 4000 до 7500 лет назад, была обнаружена в ходе археологических раскопок Израильского Управления древностей на полях сельскохозяйственного поселка (мошава) Беэр-Милка.

«Мы нашли стоянку площадью около 200 кв. м, которая использовалась кочевниками пустыни с доисторических времен», — говорит Лорен Дэвис, руководитель раскопок Управления древностей. «Здесь были обнаружены обожженные камни, кремневые и каменные орудия труда, а также черепки глиняной посуды, но по-настоящему особенная находка — это коллекция страусиных яиц. Древняя стоянка быстро покрылась песчаными дюнами и вновь обнажилась в наши дни из-за движения зыбучих песков. Этот факт и сухой климат объясняют исключительную сохранность яиц, что позволяет нам заглянуть в жизнь кочевников, бродивших по пустыне в древние времена».