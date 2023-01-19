Израильские археологи обнаружили «доисторический омлет» из страусиных яиц

Эта редкая находка, предварительно датируемая периодом от 4000 до 7500 лет назад, была обнаружена в ходе археологических раскопок Израильского Управления древностей на полях сельскохозяйственного поселка (мошава) Беэр-Милка.
«Мы нашли стоянку площадью около 200 кв. м, которая использовалась кочевниками пустыни с доисторических времен», — говорит Лорен Дэвис, руководитель раскопок Управления древностей. «Здесь были обнаружены обожженные камни, кремневые и каменные орудия труда, а также черепки глиняной посуды, но по-настоящему особенная находка — это коллекция страусиных яиц. Древняя стоянка быстро покрылась песчаными дюнами и вновь обнажилась в наши дни из-за движения зыбучих песков. Этот факт и сухой климат объясняют исключительную сохранность яиц, что позволяет нам заглянуть в жизнь кочевников, бродивших по пустыне в древние времена».
Страусы были обычным явлением в этом регионе Леванта с ранних доисторических периодов, пока они не вымерли в дикой природе в течение XIX века. Их яйца обнаруживались в археологических раскопках нескольких периодов, что свидетельствует о важности страусиных яиц как сырья и источника пропитания.
«Мы находим страусиные яйца в археологических раскопках в контексте погребений, а также в качестве предметов роскоши и сосудов для воды. Разумеется, их активно использовали в пищу — одно страусиное яйцо по пищевой ценности равно примерно 25 обычным куриным яйцам!» — говорит доктор Амир Горзальчани из Управления древностей Израиля. «Иногда есть даже свидетельства украшения и резьбы на страусиных яйцах, демонстрирующие их использование в качестве декоративных предметов. Интересно, что если страусиные яйца в раскопках не редкость, то сами кости этой крупной птицы нам не попадаются — возможно, первобытные люди избегали столкновений с взрослыми страусами, предпочитая просто воровать яйца».
«Близость группы яиц к кострищу указывает на то, что это не случайная находка, а преднамеренный сбор», — говорит Дэвис. «Одно из яиц было найдено прямо в яме для костра, что укрепляет предположение о том, что их собирались приготовить для еды. Страусиные яйца были раздавлены, но хорошо сохранились, несмотря на то, что они остались практически на поверхности все эти тысячи лет».
Эли Эскозидо, директор Израильского Управления древностей: «Коллекция страусиных яиц из Беэр-Милка — редкая и захватывающая находка. Яйца отправятся прямо с раскопок в новую аналитическую лабораторию в Национальном кампусе археологии Израиля, где они подвергнутся дальнейшему наблюдению и исследованию».
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