Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
«Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».
- За час військової агресії захисники вже знищили 276 гелікоптерів та 1 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
- 17 січня Сили оборони поцілили поблизу Соледара Донецької області російський штурмовий літак Су-25
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