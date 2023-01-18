 
 
  »

Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

«Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».

 

  • За час військової агресії захисники вже знищили 276 гелікоптерів та 1 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
  • 17 січня Сили оборони поцілили поблизу Соледара Донецької області російський штурмовий літак Су-25
18 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  