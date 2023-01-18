Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти » Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook «Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». За час військової агресії захисники вже знищили 276 гелікоптерів та 1 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

17 січня Сили оборони поцілили поблизу Соледара Донецької області російський штурмовий літак Су-25