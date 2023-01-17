Україна і РФ працюють над великим обміном: передали списки 1000 людей

«На зустрічі, на якій я був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб . Російський омбудсмен передав українському омбудсмену список із 200 осіб . На цьому подія не обмежується. Це список поранених, полонених. Крім того, є тисячі дітей, є жінки, є інші проблеми.

Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей

Якщо ми зможемо створити «Стамбульську платформу», ці питання можна буде обговорити легше. Ми знаходимося в процесі створення цього механізму».

Він додав, що наприкінці переговорів омбудсмени України і РФ досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків, більшість із яких включала поранених цивільно-військових.

Малкок відзначив, шо Туреччина готова зробити «гуманітарний коридор» у Стамбулі для будь-якого обміну.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним і знову запропонував своє посередництво у переговорах між Україною та РФ.