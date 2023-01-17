Остання російська атака пошкодила 9 блоків генерації електроенергії – Шмигаль

Внаслідок масованої ракетної атаки на українську енергосистему в суботу, 14 січня, було пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряну лінію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, пошкоджень зазнали 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході України.

«Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення», – пояснив прем’єр.

Водночас, попри це, за словами глави уряду, енергосистема вистояла, залишилась цілісною та керованою.

«У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень», – додав Шмигаль.

За кошти Фонду підтримки енергетики в уряді планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

«З останніх надходжень — це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією», – додав прем’єр.