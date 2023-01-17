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Історична драма «Щедрик» за два вікенди зібрала в прокаті 3,5 млн гривень

Історична стрічка «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко зібрала за два вікенди прокату 3 562 641 гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії FILM.UA Distribution

«Другий вікенд прокату стрічки «Щедрик» вже позаду! Час поділитися з вами новими неймовірними підсумками. Українські кінотеатри вже відвідали 26 864 глядача. Бокс-офіс двох вікендів склав 3 562 641 гривень«, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, драмі Моргунець-Ісаєнко вдалося побити власний рекорд першого вікенду: «Ще більше солдаутів, ще більше глядачів, ще більше відгуків та схвальних коментарів!»

Українсько-польська історична драма «Щедрик» розповідає історію трьох родин різної національності – українців, поляків та євреїв, – які дружньо мешкають в одному будинку. З початком Другої світової ці три сім’ї об’єднуються перед обличчям воєнної загрози, а також репресій, якими супроводжується кожна зміна влади.

17 января, 2023 | Category: Видео, Кино, Новости, Украина

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