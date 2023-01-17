Глава минобороны Британии: две трети бойцов «ЧВК Вагнера» – заключенные; две трети из них ранены или убиты

Один из депутатов парламента Великобритании в понедельник спросил выступавшего в Палате общин министра обороны страны Бена Уоллеса о действиях на войне в Украине «ЧВК Вагнера» – группировки, основанной бизнесменом Евгением Пригожиным, которая принимает активное участие в боях за Бахмут и соседний с ним Соледар.

Уоллес согласился с задавшим вопрос, что члены этой группы виновны в военных преступлениях, и рассказал о том, как правительство оценивает их роль в конфликте.

«Сейчас мы считаем, что они используют две трети своих сил в районе Бахмута, и две трети из них заключенные, которых набрали в тюрьмах, — заявил глава британского министерства обороны. — Масштабы жертв среди них [имеются в виду как раненые, так и убитые] – примерно две трети, так что для заключенных группа «Вагнера» – это не самый лучший вариант».

Представители «ЧВК Вагнера» утверждают, что именно их действия помогли российским силам захватить большую часть города Соледар и добиться определенного прогресса в районе Бахмута.

Впрочем, Уоллес призвал «не верить пропаганде Вагнера» об их успехах. «Значительного продвижения нет, есть только смерти – или от рук их командиров на зарплате, или от рук собственных коллег, — сказал при этом министр. — В социальных сетях можно найти видео того, как они казнили одного из своих при помощи кувалды».

Уоллес имеет в виду историю с предполагаемым убийством бывшего бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина. Недавно мы о ней подробно рассказывали.

Глава минобороны Британии также намекнул на разногласия между «ЧВК Вагнер» и командованием армии РФ. После продвижения в районе Соледара официальные российские источники ничего не говорили о роли «вагнеровцев», что вызвало недовольство представителей компании. После этого генштаб РФ упомянул о «ЧВК Вагнера» в своих сводках и таким образом впервые фактически признал их участие в боевых действиях.

«На месте [главы российского генштаба ] генерала Герасимова я бы задался вопросом, почему кучка наемников – и конкурентов, судя по происходящему в Москве, — меня переигрывает и действует лучше меня, — сказал в связи с этим Уоллес. — И какие выводы можно сделать о российской армии, если для какого-то продвижения, как они это видят, требуется кучка наемников».