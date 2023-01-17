Германия призвала создать международный трибунал, чтобы судить власти РФ за войну в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник призвала к созданию специального международного трибунала, чтобы судить российское руководство за вторжение в Украину.

«Необходим трибунал, который сможет расследовать действия российского руководства и предать его суду», – сказала Бербок, выступая с программной речью в Академии международного права в Гааге, где находится Международный уголовный суд (МУС).

По ее словам, украинское правительство обеспокоено тем, что Россия не может быть привлечена МУС к ответственности за осуществляемую ей агрессию, поскольку МУС может рассматривать только дела, в которых истец и ответчик являются членами суда, или если дело передано этому органу Советом Безопасности ООН.

Россия не является членом МУС и, будучи одной из пяти мировых держав, имеющих право вето в Совете Безопасности, вероятно, заблокирует любую передачу дела в МУС.

«Мы говорили о сотрудничестве с Украиной и с нашими партнерами в связи с (вопросом о) создании специального трибунала по преступлениям, (связанным с) агрессией против Украины», – сказала Бербок, пояснив, что юрисдикция такого органа могла бы базироваться на украинском уголовном законодательстве.

Она добавила, что МУС мог бы быть дополнен международными элементами – «в месте за пределами Украины, при финансовой поддержке партнеров и с международными прокурорами и судьями, чтобы гарантировать беспристрастность и легитимность».

Украина, ЕС и Нидерланды публично поддержали идею создания специального трибунала.

Главный прокурор МУС Карим Хан, однако, предупредил о возможности правовой фрагментации и заявил, что МУС лучше всего подходит для процессов, связанных с преступлениями, связанными с агрессией, с тем, чтобы государства-члены устраняли «пробелы, которые могут существовать».

Во время пресс-конференции, состоявшейся позднее в тот же день, Бербок упомянула сообщения украинских источников о том, что украинских детей депортируют в Россию и там отдают на усыновление.

«Россия должна ответить за местонахождение этих детей», – сказала глава внешнеполитического ведомства Германии, а ее голландский коллега Вопке Хукстра заявил, что дети должны быть возвращены домой, а российская практика их депортации прекращена.