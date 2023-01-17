Україна і РФ працюють над великим обміном: передали списки 1000 людей Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2 » Британія оголосила про великий пакет військової допомоги Україні Велика Британія оголосила про великий пакет військової допомоги Україні. До нього входять танки, бронетехніка, БПЛА й артснаряди Про це повідомили у міноборони Великої Британії. «У рамках пакету значної військової допомоги для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну ескадрон танків Challenger 2», — повідомили у твіттері міністерства. Як додав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, загалом до пакету допомоги від Великої Британії входять: 14 танків «Challenger 2»;

30 гармат AS90;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР «Бульдог»;

десятки БПЛА;

100.000 артилерійських снарядів;

100 «вдосконалених ракет»;

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин. Виступаючи в Палаті громад, міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив, що союзники України повинні «прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно та військово зберегти тиск» на Путіна. Він назвав новий пакет допомоги «найважливішим на сьогодні для прискорення успіху України».