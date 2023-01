What happens when crypto coins are mined? Заява Арестовича про Дніпро: нардепи готують звернення до СБУ » ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців — це 77% від набраних Пригожиним зеків Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч «мобілізованих» Пригожиним до ПВК Вагнера зеків. Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. Радни заявив, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ, своєю чергою, знищили 29 543 осіб. «Про якість російської «армії»… ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (в’язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ «зняло з обліку» (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%», — написав він.