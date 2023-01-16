Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2

Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку восьми одиниць цього типу зброї.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише «Європейська правда«.

«Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України», — написав Надь у Twitter.

На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу.