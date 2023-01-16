ISW прогнозує наміри Кремля перехопити ініціативу у війні проти України в наступні 6 місяців

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що Росія, ймовірно, готує низку дій, щоб протягом наступних шести місяців повернути ініціативу у війні проти України і покласти край нинішній низці операційних успіхів України.
«Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль», – йдеться в повідомленні.
В ISW заявили, що спостерігали кілька таких підходів, які, ймовірно, мають на меті підтримати рішучі дії Росії в наступні шість місяців:
- Кремль посилює коротко- і довгострокові зусилля з нарощування сил.
- Російські війська зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання – це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених бійців на фронт восени 2022 року.
- Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
- Путін рецентралізує контроль над воєнними діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем воєнних дій. Кремль також відновлює початкове планування війни та із запізненням намагається виправити недоліки командної структури.
- Кремль посилює формування російського інформаційного простору для підтримки війни.
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