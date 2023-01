Российским миллиардерам запретили ехать в Давос What happens when crypto coins are mined? » ISW прогнозує наміри Кремля перехопити ініціативу у війні проти України в наступні 6 місяців Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що Росія, ймовірно, готує низку дій, щоб протягом наступних шести місяців повернути ініціативу у війні проти України і покласти край нинішній низці операційних успіхів України. «Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль», – йдеться в повідомленні. В ISW заявили, що спостерігали кілька таких підходів, які, ймовірно, мають на меті підтримати рішучі дії Росії в наступні шість місяців: Кремль посилює коротко- і довгострокові зусилля з нарощування сил.

Російські війська зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання – це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених бійців на фронт восени 2022 року.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над воєнними діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем воєнних дій. Кремль також відновлює початкове планування війни та із запізненням намагається виправити недоліки командної структури.

Кремль посилює формування російського інформаційного простору для підтримки війни.