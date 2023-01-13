Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Міністр вважає, що Росія може намагатися зібрати «сили, боєприпаси і зброю» для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Україні, тим часом, потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

«Весна — найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати».

Водночас, глава міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі.

За його словами, рух з півночі «займе багато часу, і вони (Росія – ред.) не мають ресурсів».