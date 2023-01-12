ЗСУ збили російський гелікоптер та уразили 3 ворожі склади боєприпасів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також у повідомленні зазначається, що станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць через великі втрати росіян.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення та їх мобільні.

Українська авіація за день завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів і 3 — по ЗРК ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Протягом доби росіяни здійснили 18 обстрілів з РСЗВ і завдали 22 авіаударів по території України

Також ворог завдав двох ракетних ударів.

Генштаб зазначає, що наразі основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання підрозділів ЗСУ, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також, безрезультатні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна: