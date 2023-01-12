Як ідеально підсушитися спортсмену не втративши силу

Спортивна підготовка, а особливо це стосується бодібілдингу, вимагає не тільки високої фізичної сили та витривалості, а й ідеальної форми тіла. Можна виснажувати себе тривалими тренуваннями або сидіти цілодобово в сауні, проте такий підхід не завжди дає необхідний результат. Адже ми, випалюючи свою вагу таким чином, у тому числі й втрачаємо частину сили. Інший підхід, це комбінація препаратів на основі натуральних компонентів. Це може бути корисним і для того, щоб просто коригувати свою вагу без негативних наслідків. Почнемо з того, щоб купити амінокислоти в Україні, які будуть корисні як для підтримки здоров’я, так і для спортивних занятть та контролю ваги.
Амінокислоти та жироспалюючі
Комбінація амінокислот і жиросжигающих препаратів відмінно себе зарекомендувала у спорті та при корекції ваги. Використовуючи жироспалючі препарати будьте обачні. З ними не можна робити передозування – це велике навантаження на організм. Також протипоказаний алкоголь – його необхідно вживати дуже помірно. У поєднанні з іншими препаратами завжди орієнтуйтесь на інструкцію із використання. При комбінації з амінокислотами порадьтеся зі своїм сімейним чи спортивним лікарем.
Однак бувають випадки, коли вам за станом здоров’я або через особливості вашого організму необхідно обмежити використання жироспалюючих препаратів. Тоді є другий варіант комбінації — анімокислоти та йохімбе, що є також дуже ефективно. Йохімбі стимулює чоловічий організм активно виробляти власний статевий гормон тестостерон, а також покращує витривалість, сон та апетит. І найголовніше, ця біодобавка непогано контролює вагу, що для спортсменів важливо.
Обмеження води – чи можна так робити
Серед спортсменів існує думка, що обмеження вживання води під час сушіння може сприяти скиданню ваги. Дійсно, якщо ви постійно вживали необхідну кількість води, а потім на кілька днів різко обмежуєте її споживання, це має ефект. При нестачі води частина жирів в організмі розкладається і ви сушитеся. Але якщо ви вживаєте зазначені вище препарати, цього робити не потрібно — так ви можете пошкодити свій організм. Краще сходити до сауни, застосовувати регулярний біг, контрастні обливання. Тоді ваша схема скидання або контролю ваги та форми тіла буде більш ефективною та гармонійною.
І останнє — важливо знати, що якщо ви використовуєте комбінації навіть природних препаратів, це можна робити лише періодично. Обов’язково робіть перерву на протязі міцяся як мінімум, щоб ваш організм не отримував надмірне навантаження.
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