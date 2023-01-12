В районі Соледара ЗСУ знищили понад 100 росіян

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Понад 100 окупантів вбили воїни ЗСУ поблизу Соледара: працювали ССО, артилеристи та ракетники.
«Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У», — зазначили в Силах спеціальних операцій ЗС України.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
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