Окупанти в Криму набирають найманців до новостворених ПВК, пропонують високе грошове утримання 430 солдатів та 3 безпілотники — втрати окупантівзадобу » В районі Соледара ЗСУ знищили понад 100 росіян За допомогою артилерії та комплексу «Точка-У» ЗСУ влучили по ділянках скупчення військ РФ у районі Соледара, більш як 100 російських військових убиті Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ. Понад 100 окупантів вбили воїни ЗСУ поблизу Соледара: працювали ССО, артилеристи та ракетники. «Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У», — зазначили в Силах спеціальних операцій ЗС України. 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.