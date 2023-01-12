РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – генерал Громов

Такий прогноз на брифінгу 12 січня озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області», — сказав він.

Також у Генштабі припускають імовірність нових ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до півтора мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля продовжуват и окупацію українських територій.

«Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України», – підсумував Громов.