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РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – генерал Громов

Олексій Громов

Російські окупаційні війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а після цього візьмуться за Запорізьку область

Такий прогноз на брифінгу 12 січня озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області», — сказав він.

Також у Генштабі припускають імовірність нових ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до півтора мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля продовжуват и окупацію українських територій.

«Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України», – підсумував Громов.

12 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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