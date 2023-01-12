Politico: Решение Германии о танках для Украины будет зависеть от США

Американское издание Politico сообщает со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США.

В среду президент Польши Анджей Дуда пообещал предоставить Украине около полутора десятка Leopard 2 — но этот вопрос еще требует согласования с союзниками. Передача произведенных в Германии и находящихся на вооружении Войска польского германских танков требует согласования с Берлином.

Два неназванных германских чиновника заявили Politico, что по вопросу отправки танков Киеву Шольц ориентируется на Байдена. С главой Белого дома было согласовано предыдущее решение Берлина о поставках ВСУ немецких бронетранспортеров Marder– одновременно с этим Вашингтон направил Киеву партию тяжелых БМП Bradley.

В среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал журналистам, что поставки Киеву бронетехники – это «качественно новый шаг» и союзники Украины будут и дальше совместно оценивать, какие еще поставки необходимы.

При этом правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2. Ожидается, что об этом будет объявлено во время очередной встречи западных союзников Киева на базе Рамштайн 20 января.

Как пишет Politico, такие намерения Лондона, вероятно, усилят давление на Берлин, чтобы тот все же одобрил поставки танков Киеву, поскольку в этом случае Германия станет уже не первой страной НАТО, предоставившей Украине тяжелые наступательные вооружения.

В публикации сказано, что США тем временем пока не спешат поставлять Киеву свои танки Abrams, хотя переговоры об этом идут уже давно. В Пентагоне говорили, что эти машины требуют серьезного обслуживания, потребляют больше объемы топлива – и к тому же немногие использованные в них технологии одобрены для экспорта.

По данным источников издания, Украина предлагала Вашингтону отправить ей совсем немного танков Abrams (не более пяти), чтобы таким образом побудить Европу к аналогичным действиям. «Хотя Пентагону пообещали полную прозрачность относительного того, как где эти танки будут использоваться, он не одобрил эту идею», — пишут авторы публикации.