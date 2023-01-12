Так, друзі, переключаємось з політики й війни, бо вже важко усвідомити глибину падіння одних , та героїзм інших. Трохи іншою атмосфери, або традиційна рубрика напередодні вихідних — «Катрусин кінозал».
Сьогодні в нас «бімба 2022 року»!!
В Голлівуді знято купу фільмів про «паралельні світи», та чомусь лише один про «перпендикулярні», і то він чомусь оминув практично смаки мудрого світового наріду. Хоча в Нолана вийшло непогано.
І тут (бада-бумц) в світовий кінематограф вриваються новачки. Та не просто вриваються — розривають його на шматки в 2022 році. Чим саме? Хехе — паралельними світами («Шо, опять??!!»)
Everything Everywhere All at Once — або «Все, Навкруги та Одразу» з Мишель Йео («Тигр, що крадеться») та Джонатан Ке Кван .
Історично це вперше, коли одразу два в’єтнамці (ще є постановник — Дэн Кван) роблять касовий фільм, з бомбезним сюжетом, та купою призів, причому просто «з розгону на місці».
До цього якщо ви про них й чули, то можно було б виграти світову лотерею «Вгадай ім’я», але не тепер, після цього фільму.
Щоб передати сюжет, його треба подивитись. Це «Матриця», «Джекі чан», епічна трагікомедія, та бона-що в одному флаконі.
Це просто фантастична гра двох актрис — Джемі Лі Кертіс, та Мішель Йео (остання втікла з «Золотим Глобусом» в номінації краща актриса).
Якщо ви ще не дивились цей фільм, тоооо….., треба негайно змінити цю ситуацію.
UPD — до-речі, я до сих пір не знаю, чим все закінчилось, бо не додивився, але дуже хочу це знати.
Гарного перегляду, та порада — не вживайтесь сильно в ролі акторів на екрані.
Виталий Рождаев
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