Так, друзі, переключаємось з політики й війни, бо вже важко усвідомити глибину падіння одних , та героїзм інших. Трохи іншою атмосфери, або традиційна рубрика напередодні вихідних — «Катрусин кінозал». Сьогодні в нас «бімба 2022 року»!! В Голлівуді знято купу фільмів про «паралельні світи», та чомусь лише один про «перпендикулярні», і то він чомусь оминув практично смаки мудрого світового наріду. Хоча в Нолана вийшло непогано. І тут (бада-бумц) в світовий кінематограф вриваються новачки. Та не просто вриваються — розривають його на шматки в 2022 році. Чим саме? Хехе — паралельними світами («Шо, опять??!!») Everything Everywhere All at Once — або «Все, Навкруги та Одразу» з Мишель Йео («Тигр, що крадеться») та Джонатан Ке Кван . Історично це вперше, коли одразу два в'єтнамці (ще є постановник — Дэн Кван) роблять касовий фільм, з бомбезним сюжетом, та купою призів, причому просто «з розгону на місці». До цього якщо ви про них й чули, то можно було б виграти світову лотерею «Вгадай ім'я», але не тепер, після цього фільму. Щоб передати сюжет, його треба подивитись. Це «Матриця», «Джекі чан», епічна трагікомедія, та бона-що в одному флаконі. Це просто фантастична гра двох актрис — Джемі Лі Кертіс, та Мішель Йео (остання втікла з «Золотим Глобусом» в номінації краща актриса). Якщо ви ще не дивились цей фільм, тоооо….., треба негайно змінити цю ситуацію. UPD — до-речі, я до сих пір не знаю, чим все закінчилось, бо не додивився, але дуже хочу це знати. Гарного перегляду, та порада — не вживайтесь сильно в ролі акторів на екрані. Виталий Рождаев