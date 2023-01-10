 
«  
  »

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

У міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє «Європейська правда».

«Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт», – сказав він.

«Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все», – додав представник Пентагону

10 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  