У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

У міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє «Європейська правда».

«Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт», – сказав він.

«Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все», – додав представник Пентагону