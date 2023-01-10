США планують передати Україні бойові машини Stryker

Міністерство оборони США розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker. Однак остаточне рішення ще не ухвалене пише видання Politico, яке посилається на власні джерела

Видання пише, що бойові машини Stryker можуть увійти до нового пакету військової допомоги, про який Білий дім може оголосити наприкінці наступного тижня, ймовірно, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня.

При цьому джерело видання розповіло, що наразі остаточне рішення щодо поставок броньованих машин ще не ухвалене.

За даними джерел, у Вашингтоні вважають, що Stryker можуть допомогти Україні посилити власний арсенал на тлі ймовірного нового наступу росіян.