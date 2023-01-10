Индия готова поддержать санкции Запада против российской нефти

Индийские власти готовы поддержать потолок цен на российскую нефть, который ввела коалиция западных стран, если в этом будет необходимость. Например, если цена на российскую нефть для Индии превысит текущий уровень предельных цен или если западные страны решатся на введение вторичных санкций за покупку российской нефти. Об этом сообщает издание Telegraph India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Источники издания отмечают, что на текущий момент Индию всё устраивает, средняя стоимость барреля нефти из России составляет $53–56. При этом если стоимость российской нефти превысит $60 за баррель, то индийские компании резко сократят ее закупки из России. Аналогичное решение будет принято, если западные страны введут вторичные санкции за покупку российской нефти, отмечают источники издания.

После вторжения в Украину Индия стала ключевым покупателем российской нефти, Нью-Дели воспользовался ситуацией и значительно нарастил поставки топлива, купленного с колоссальными скидками. Собеседники агентства Reuters даже утверждали, что некоторые партии поставлялись из России в Индию по ценам ниже себестоимости производства. Объемы поставок российской нефти в Индию оцениваются в 1,17 млн баррелей в сутки — рекордно высокий показатель, особенно с учетом того, что еще год назад Индия получала только 32 тысячи баррелей в сутки.

После введения западных санкций в отношении нефти из России у Москвы осталось только три крупных рынка сбыта: Индия, Китай и Турция. Частично поставки продолжаются в Болгарию, однако объемы их невелики. Западные санкции установили предельный потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, покупка российской нефти по цене выше этой грозит иностранным компаниям вторичными санкциями, поэтому большинство организаций, которые ранее предоставляли финансовые, страховые, логистические или иные услуги, теперь отказываются сотрудничать с российскими партнерами в случае нарушения установленного потолка цен.

Санкции уже значительно обвалили нефтяные доходы российского бюджета, средняя цена продажи колеблется в районе $50 за баррель, а из некоторых портов нефть продается на уровне $38 за баррель. Президент России Владимир Путин грозил ответить на ограничения запретом на поставки всем странам, которые присоединятся к потолку, однако пока этого не произошло — Россия сама продает свою нефть по цене ниже потолка, потому что на рынке ее слишком много, а покупателей — нет. Минэнерго ранее анонсировало дополнительный ответ на западные ограничения, однако не раскрыло их сути.