«Зруйнований міст»: вийшла перша серія мультсеріалу про пса Патрона

На сторінці пса Патрона в Youtube з’явилася перша серія мультиплікаційного серіалу, в якому розповідається про життя легендарної собаки-сапера з Державної служби надзвичайних ситуацій.
Тізер серіалу «Пес Патрон» вийшов напередодні Нового року, а перша серія з’явилася 7 січня 2023-го року.
У мультфільмі Патрон, як і у житті, шукає вибухонебезпечні предмети, а також «товаришує» з іншими тваринами. Зокрема, з котом Томом.
Проєкт виконується при підтримці USAID та у партнерстві з UNICEF.
Режисерка анімації: Анастасія Фалілеєва, авторка ідеї та сценаристка: Саша Рубан.
Мультфільм також містить англійські та польські субтитри.
У коментарях – багато схвальних відгуків про першу серію мультика.
«Ой, як файно вийшло!)) Не дитина, але обов’язково подивлюсь всі серії) Цей саундтрек, герої, озвучення, анімація – ну це просто чудо якесь!!», – пише nastiarose7228.
«Дуже потрібний навчальний мультсеріал. Зараз діти подорослішали, багато чього знають про війну, але потрібно розповідати всім правила обережного поводження там де може бути небезпека. Пес Патрон і тут на висоті!», – вважає vitast8058
«Я так чекала цю прем’єру) Просто неймовірно як класно вийшло! Вся команда величезні молодці, художникам фонів окрема дяка», – ділиться враженнями user-qk7mx4ky1v.
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