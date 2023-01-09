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За добу Росія втратила на війні в Україні 590 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.Від 25 лютого 2022 року до 9 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 111 760 (+590) осіб
  • танків – 3080 (+11) од.
  • бойових броньованих машин – 6147 (+17) од.
  • артилерійських систем  – 2069 (+4) од.
  • РСЗВ – 434 (+3) од.
  • засоби ППО – 217 (+0) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 275 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7)
  • крилаті ракети – 723 (+0)
  • кораблі / катери – 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од.
  • спеціальна техніка – 183 (+0)

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили у Генштабі.

  • В окупованому Донецьку 8 січня горів металопрокатний завод, на території якого російські військові розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.
9 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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