За добу Росія втратила на війні в Україні 590 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.Від 25 лютого 2022 року до 9 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 111 760 (+590) осіб
- танків – 3080 (+11) од.
- бойових броньованих машин – 6147 (+17) од.
- артилерійських систем – 2069 (+4) од.
- РСЗВ – 434 (+3) од.
- засоби ППО – 217 (+0) од.
- літаків – 285 (+0) од.
- гелікоптерів – 275 (+3) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7)
- крилаті ракети – 723 (+0)
- кораблі / катери – 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од.
- спеціальна техніка – 183 (+0)
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили у Генштабі.
- В окупованому Донецьку 8 січня горів металопрокатний завод, на території якого російські військові розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.
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