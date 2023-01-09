Украина ожидает, что ЕС включит «Росатом» в 10-й пакет санкций против РФ

Украинское правительство надеется, что в следующий, 10-й пакет санкций ЕС, будут включены ограничения в отношении атомной отрасли России, в частности, «Росатома». Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам состоявшихся в Киеве переговоров в Киеве с заместителем председателя Еврокомисии Франсом Тиммермансом.

Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию с марта 2022 года, а в октябре 2022 года Владимир Путин издал указ о передаче контроля над станцией от дочерней компании «Росатома».

Шмыгаль подчеркнул в мессенджере Telegram, что «агрессор должен быть наказан за нападения на энергетику Украины и преступления против экологии».

Украинский премьер-министр сообщил, что возглавляемый им кабинет министров работает с европейскими партнерами по четырем направлениям: демилитаризации Запорожской АЭС, поставкам электрооборудования, возможностям импорта электроэнергии из ЕС и санкциям против России.

Шмыгаль и Тиммерманс договорились о том, что послевоенное восстановление Украины должно основываться на «зеленых» принципах. Ожидается, что меморандум о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС в сфере использования возобновляемых источников энергии будет подписан в ближайшее время.

16 декабря Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против России за продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину. При этом атомная энергетика РФ не попала под европейские санкции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), агентство ООН по наблюдению за ядерной энергетикой, неоднократно выражало обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС.

МАГАТЭ также предложило создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг электростанции.