У Білорусь із Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами

8 січня з Воронезької області РФ до білоруського міста Барановичі прибув ешелон із військовою технікою та особовим складом збройних сил Росії — моніторингова група «Беларускі Гаюн»
Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ із технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб.
Відомо, що ешелон відправили 4 січня із залізничної станції «Зайцевка» у Воронезькій області. Ця станція розташована в прикордонній зоні з окупованою частиною Луганської області.
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