 
«  
  »

У Білорусь із Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами

8 січня з Воронезької області РФ до білоруського міста Барановичі прибув ешелон із військовою технікою та особовим складом збройних сил Росії — моніторингова група «Беларускі Гаюн»

Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ із технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб.

 

За даними «Гаюна», серед техніки було помічено: щонайменше 8 вантажівок КамАЗ, 6 тягачів МТ-ЛБ і 2 артилерійські машини 1В15.

Відомо, що ешелон відправили 4 січня із залізничної станції «Зайцевка» у Воронезькій області. Ця станція розташована в прикордонній зоні з окупованою частиною Луганської області.

9 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  