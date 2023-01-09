У Білорусь із Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами

8 січня з Воронезької області РФ до білоруського міста Барановичі прибув ешелон із військовою технікою та особовим складом збройних сил Росії — моніторингова група «Беларускі Гаюн»

Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ із технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб.

За даними «Гаюна», серед техніки було помічено: щонайменше 8 вантажівок КамАЗ, 6 тягачів МТ-ЛБ і 2 артилерійські машини 1В15.

Відомо, що ешелон відправили 4 січня із залізничної станції «Зайцевка» у Воронезькій області. Ця станція розташована в прикордонній зоні з окупованою частиною Луганської області.