Росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині, пошкоджено лікарню

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Обстріл Очакова, 5 викликів «103». Пошкоджена лікарня, багато вікон і дверей, на території лікарні постраждалих немає», – написав він.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів, які було чутно в Миколаєві. Проте, як поінформував мер обласного центра Олександр Сєнкевич, у самому Миколаєві вибухів не зафіксовано.

«Друзі, вибухів на території міста не зафіксовано. Чекаємо на детальну інформацію від військових», – написав він о 15:10.

Напередодні, 8 січня, о 12:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Повітряної тривоги в першій половині дня 9 січня в Миколаївській області не оголошували.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч на 9 січня минули відносно спокійно.