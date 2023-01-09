Росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині, пошкоджено лікарню

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Обстріл Очакова, 5 викликів «103». Пошкоджена лікарня, багато вікон і дверей, на території лікарні постраждалих немає», – написав він.
У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів, які було чутно в Миколаєві. Проте, як поінформував мер обласного центра Олександр Сєнкевич, у самому Миколаєві вибухів не зафіксовано.
«Друзі, вибухів на території міста не зафіксовано. Чекаємо на детальну інформацію від військових», – написав він о 15:10.
Напередодні, 8 січня, о 12:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Повітряної тривоги в першій половині дня 9 січня в Миколаївській області не оголошували.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч на 9 січня минули відносно спокійно.
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