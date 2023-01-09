Росіяни кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони «вагнерівців», — Сирський

Соледар на Донеччині штурмують найбільш професійні загони «вагнерівців». Українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

«Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар», — наголосив він.