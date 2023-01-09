Ракетний удар по Очакову на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено понад 100 будівель

Про це повідомили в Офісі президента о 17:15.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в місті пошкоджено понад 100 будівель: ц вибиті вікна та зруйновані покрівлі.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці подій прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки збройної агресії РФ і збирають речові докази.

Раніше про вісьмох поранених повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Очаків: надійшло 8 поранених, з них 3 перевезено для лікування до Миколаєва. Поранені ще надходять», — написав він о 16:52.

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва додала, що в лікарні Очакова внаслідок обстрілу пошкоджено 180 вікон і 22 дверей.