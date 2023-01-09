Эксперты НАТО — Россия распадется в течение 10 лет

Из 167 участников опроса 46% полагают, что коллапс России как государства или дезинтеграция на множество более мелких стран может состояться к 2033 году, сообщает Financial Times.

При этом 40% респондентов назвали причиной возможного распада России «революцию, гражданскую войну или политическую дезинтеграцию».

На путь катастрофы Россию поставила война против Украины, комментирует результаты исследования Питер Энгельке, замглавы Atlantic Council и один из кураторов опроса: «Украина очевидно подчеркивает вероятность внутренних проблем для России и вероятность того, что война бумерангом ударит не только по (российскому) руководству, но и по стране в целом».

Западные чиновники констатируют, что вторжение в Украину уже привело к существенному ослаблению России, пишет FT: санкции, включая запрет на поставки высокотехнологичных товаров, ударили по производственному потенциалу экономики, суля ей деградацию и откат в прошлое на десятилетия.

Хотя по итогам 2022 года российский ВВП потеряет менее 3%, спад продолжится и в 2023 году. А двухлетняя рецессия станет первой для России c первых лет после развала СССР.

Несмотря на угрозы внутренного взрыва в России и тот факт, что Европа стала ареной крупнейшего со Второй мировой военного конфликта, эксперты Atlantic Council не ждут, что Москва и НАТО окажутся в состоянии прямого военного столкновения. Больше половины из них — 58% — также уверены, что ядерное оружие не будет применено в ближайшие годы.

Тем не менее, в Atlantic Council призывают готовиться к неспокойному десятилетию: Иран с большой вероятностью получит ядерное оружие (86%), Китай начнет военную операцию по аннексии Тайваня (70%). При этом хотя большинство экспертов уверены, что США останутся военной державой номер один, лишь треть из них считают у Штатов сохранится лидерство в мировой экономике (33%) и дипломатии (31%).