Bloomberg: Ставка Путина на энергетический кризис в Европе потерпела фиаско

Намерение президента России Владимира Путина превратить энергетику в еще одно оружие против западных стран, в частности, против Европейского союза, и таким образом оказать давление на политиков за поддержку Украины в войне потерпело фиаско, во всяком случае, на текущий момент. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое проанализировало, как европейские страны проходят нынешний отопительный сезон.

Ключевая причина низкой эффективности «энергетической войны» — теплая погода, а также широкая диверсификация поставок газа, в первую очередь сжиженного (СПГ), которую европейским странам удалось организовать на фоне резкого сокращения поставок трубопроводного газа из России. Кроме того, на ситуации с обеспечением газа позитивно отразилось сокращение потребления энергии и непосредственно газа в Европе. В 2023 году снижение потребления, по оценкам Morgan Stanley, продлится, инвестбанк прогнозирует снижения еще на 16%.

Цены на газ в Европе уже опустились ниже довоенных уровней. В понедельник, 9 января, тысяча кубометров газа на крупнейшем газовом хабе в Нидерландах торговалась в районе $770 — уровень февраля 2022 года. Также снижению цен помог все еще относительно невысокий спрос на СПГ в Китае, куда российский «Газпром» частично перенаправил свои мощности после потери европейского рынка. Дополнительным фактором снижения спроса на газ в Китае стала новая вспышка COVID.

Снижение цен на энергоносители также оказало позитивный эффект на западные экономики. Согласно последним данным индексов потребительских цен, центральные банки Европы и США отмечают замедление инфляции, что позволяет европейским и американским экономикам избежать жесткой рецессии, сохранив рост.

«Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, краха европейской промышленности, была предотвращена», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, чья страна могла пострадать от перебоев с поставками газа сильнее всех в Европе.

Невзирая на сложности при прохождении текущего отопительного сезона, Германии удалось заполнить газовые хранилища на текущий момент на 91% против 54% годом ранее. Чем больше газа смогут сохранить европейские страны в своих хранилищах на будущий год, тем проще для них будет прохождение отопительного сезона 2023 года — первого года без стабильных поставок из России.

«Мы настроены очень оптимистично, чего на самом деле не было еще осенью. Чем больше газа у нас будет в хранилищах в начале года, тем меньше стресса и расходов мы понесем при подготовке к следующей зиме», — признает глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер.

Энергетический кризис обошелся для экономики Европейского союза в круглую сумму, по оценкам агентства, экономика ЕС недосчиталась около $1 трлн, а расходы на смягчение последствий энергетического кризиса в ЕС совокупно обошлись примерно в $700 млрд. Совокупность факторов привела к тому, что на европейском рынке даже создался локальный избыток газа, что позитивно сказалось и на ценах. Однако риски для европейской энергетики все еще сохраняются: зима не закончилась, китайская экономика восстанавливается, а власти отменяют коронавирусные ограничения. Да и лето для Европы может стать дополнительным триггером роста потребления, синоптики предсказывают рекордно высокие температуры, что может увеличить энергопотребление.