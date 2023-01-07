Великобритания: военные формирования ЛНР и ДНР интегрированы в ВС России

«Военные формирования ЛНР и ДНР 31 декабря 20022 года были официально интегрированы в российские вооруженные силы», – говорится в пятничной сводке министерства обороны Великобритании, опубликованной в Твиттере.

Демократическое международное сообщество считает Луганскую и Донецкую области частью Украины. Однако, Россия «считает ЛНР и ДНР неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о вступлении [в ее состав], проведенных в сентябре 2022 года», отмечает британское министерство. Кроме того, Россия «скрытно контролировала оба региона с 2014 года, создав 1-й Армейский корпус ДНР и 2-й Армейский корпус ЛНР и укрепив их российским офицерским составом».

«Статус и идентичность ДНР и ЛНР, вероятно, будут и дальше вызывать споры в рамках российской системы. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории вызывали значительную утечку российских финансов, – заявило британское министерство обороны. – Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, скорее всего, будут дорого обходиться России в политическом, дипломатическом и финансовом плане, и эти издержки выйдут далеко за рамки нынешней фазы конфликта».