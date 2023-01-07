ОАЕ передали Україні 1,3 тис. генераторів для шкіл і медзакладів

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

«ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що генератори передадуть об’єктам критичної та соціальної інфраструктури, зокрема школам, дитячим садкам, медичним закладам, пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Зазначається, що першу партію генераторів в кількості 1,2 тисячі одиниць ОАЕ передали Україні ще в грудні.

«Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії — Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області», — додає пресслужба.