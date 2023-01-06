У Бундестазі пообіцяли далі тиснути на Шольца: Після Marder будуть Leopard

Голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення федерального уряду Німеччини поставити Україні бронетранспортери Marder й висловила сподівання, що наступною поставкою стануть танки Leopard.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Це велике полегшення, що уряд Німеччини та особливо канцелярія нарешті розчищають шлях для постачання бронетехніки в Україну. Це відбувається дуже пізно, але не надто. Наші зусилля дали результат. Але: ми не здамося. Після Marder йдуть Leopard», — написала Штрак-Ціммерманн у своєму Twitter.

У четвер Вашингтон і Берлін у спільній заяві оголосили, що США нададуть Україні бойові машини Bradley, а Німеччина — Marder.

Рішення було ухвалено під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і канцлером Олафом Шольцом.