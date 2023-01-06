І сьогодні в нас дуже відома англомовна книга та анімація «Хлопчик, Кріт, Лис та Кінь».

Друзі, скоро субота, а також свята, а також.., звісно рубрика «Катрусин кінозал» яку я іноді тут веду.

Відкрию свою велику мрію. Я дуже хочу написати щось подібне до «Маленького принца». Правда чи вийде колись у мене… Хотілося б…

Чарлі Маккізі, , який багато років пропрацював ілюстратором у журналі The Spectator та видавництві Oxford University Pres написав книжку на основі своїх ілюстрація і Інстаграм. І вона виявилася настільки чудововю, що своєю атмосферою нагадує «Маленького принца».

Це філософська історія по життя та смерть, дім, щастя, мріїї та дещо інше.

Apple TV в 2022 спільно з BBC екранізували твір . Особисто мені дуже сподобалось.

У передмові автор говорить про те, що книга призначається для всіх вікових груп, чи то вісім чи вісімдесят років, і її можна читати з будь-якого місця. При цьому картинки були важливими для нього спочатку, тому що вони свого роду «острова, місця, де можна зупинитись у морі слів». Коротко охарактеризувавши кожного персонажа, автор зазначає, що «всі вони різні, як і ми, і в кожного є свої слабкості», при цьому «я можу побачити себе в кожному з них, і можливо, ви теж зможете». Автор також висловлює сподівання, що його книга допоможе читачеві жити мужньо і з більшою добротою до себе та оточуючих.

На диво анімаційний фільм вийшов точно таким. З тою ж самою атмосферою.

Це 34 хвилини спокіного дива, для дорослих та дітей. Я дуже-дуже рекомендуюдля сімейного перегляду!