США предоставят Украине в пятницу несколько десятков БМП М2 Брэдли

США направят Украине военную помощь почти на 3 миллиарда долларов в новом масштабном пакете, который впервые будет включать в себя несколько десятков боевых машин Bradley, заявили официальные лица США в четверг изданию AP, что является последним шагом администрации Байдена по отправке все более мощных и наступательных систем, чтобы помочь Украине дать отпор российским оккупантам. Также будут предоставлены десятки других бронемашин.

Помощь на общую сумму около 2,85 миллиарда долларов включает крупнейший пакет военной техники, которую Пентагон изъял из своих запасов для отправки в Украину. Он направлен на то, чтобы предоставить украинским силам как можно больше возможностей в зимние месяцы, до того, как наступит весна и начнется ожидаемое усиление боевых действий.

Поставка ожидается в пятницу, заявили официальные лица в Вашингтоне на условиях анонимности, поскольку детали пакета еще не были обнародованы.

Боевые машины Bradley — это боевые машины поддержки пехоты, которые могут служить укрепленным транспортным средством на поле боя. Он легче и маневреннее танка, но и меет средтваборьбыс танками. Он может перевозить до 9 человек и рассматривается как критически важный способ безопасной переброски войск при наступлении.