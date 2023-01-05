Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав Володимира Зеленського переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини

Про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.

«Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні», — йдеться в пресрелізі.

Відомо, що Йоганніс попросив Президента Зеленського швидко знайти рішення для вирішення та усунення цих проблем. Президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть переговори.

«Стосовно питань, пов’язаних з румунською меншиною, президент Володимир Зеленський висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії», — додали в Офісі президента Румунії.