Палата представителей США в четвертый раз подряд не смогла выбрать спикера. Почему ?

Критика однопартийцев

Кевин Маккарти — политик скорее центристского толка. Он избирается уже в девятый раз, и, что важно, избирается от Калифорнии. Это синий штат, абсолютно продемократический, а Маккарти — представитель Республиканской партии. Это человек, который в целом привык работать со своими демократическими коллегами, умеет находить компромиссы, что вызывает критику правых республиканцев трампистского толка. Он провел последние годы в попытках заручиться их поддержкой. Критикуют Маккарти именно правые республиканцы, которых становится все больше в Конгрессе. Есть, по крайней мере, 9 конгрессменов, которые сказали, что ни в коем случае не будут за него голосовать.

Разногласия в партии

Республиканцы из числа трампистов утверждают, что в качестве лидера меньшинства Палаты представителей Конгресса Маккарти был недостаточно жестким, противодействуя президенту Джо Байдену. Республиканцы-центристы, в свою очередь, считают, что Маккарти слишком мягкий с республиканцами, которые тянут партию вправо. Позиция лидера большинства очень важна, потому что это третий человек в государстве и он планирует принятия законов, контролирует их рассмотрение, планирует ежедневную и еженедельную работу Конгресса и всю законодательную повестку. Он работает над продвижением целей партии, в данном случае Республиканской, и центристы считают, что республиканцы не получили ожидаемого большинства на выборах именно потому, что партия пошла на поводу у правых республиканцев и Кевин Маккарти тоже. Сейчас он пытается заключить сделку из-за достаточно жестких требований, которые предъявляют и те, кто его полностью поддерживают, и правые республиканцы.

Поддержка Украины и принятый бюджет

Расходы на Украину вызвали серьезные разногласия у законодателей. Но даже правые республиканцы, даже те, кто не встал, когда президент Владимир Зеленский выступал в Конгрессе, даже те, кто говорили, что ни один цент не пойдет на поддержку Украины — не смогут ее отменить пока большинство американцев высказываются за выделение помощи. Опросы показывают, что большинство американцев согласны поддерживать Киев. И личность президента Зеленского здесь играет ключевую роль. Для американцев это понятный, приятный, симпатичный и вызывающий огромное уважение лидер. Американские политики очень зависят от избирателей, и они следят за тем, что говорят и думают граждане, и даже самые правые республиканцы не могут переломить эту ситуацию. Что касается пакета расходов в $1,7 трлн, который объявили с приездом президента Зеленского — это последний крупный законопроект, за который боролись демократы и спешили его принять до того, как заработает нынешний Конгресс, потому что туда входят $ 45 млрд помощи Украине. Это триггер для правых республиканцев, которые выступали категорически против, но, тем не менее, многие республиканцы все равно проголосовали за этот закон, и эта волна дошла сейчас. Правые республиканцы говорят о том, что нужно наказать республиканцев, которые проголосовали за этот законопроект вместе с демократами.

Что хотят выторговать

Правым республиканцам Маккарти обещает, что начнет расследование возможности импичмента президента Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Также от него требуют, чтобы на посту спикера он не принимал к рассмотрению законопроекты от тех республиканцев, которые поддержали принятый в конце года пакет расходов, куда включили и расходы на Украину. Маккарти может согласиться и на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера. Кроме того, правые республиканцы хотят изменений в законе о выборах, которому уже 135 лет и который бывший президент Дональд Трамп пытался использовать, чтобы отменить свое поражение на выборах в 2020 году. Он регулирует то, как заверяются президентские выборы. Если прочитать закон одним образом, то вице-президент просто присутствует при голосовании, а можно прочитать так, что вице-президент должен заверить результаты. Трамп после выборов рассчитывал, что вице-президент Майк Пенс сможет результаты голосования не засчитать, но этого не произошло.