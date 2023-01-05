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Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Про це заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт в інтерв’ю DPA, пише «Європейська правда».

«Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння — в тому числі танки Leopard 2», — заявив Добріндт.

«Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків», — сказав він.

Україна давно просить у союзників бойові танки та БМП західного зразка. За словами української сторони, йдеться про переговори з федеральним урядом про поставку німецьких моделей Leopard 2 і Marder.

5 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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