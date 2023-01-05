Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн

Про це йдеться на порталі Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 включно в Європі для тимчасового захисту зареєстровано 7 915 287 людей. Лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

Відомо, що найбільше біженців прийняла Польща, загальна кількість українських біженців там — 1 553 707. Щодо решти країн, за даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше українських переселенців прийняли Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Британія, Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.