Прокат авто в Одесі: безліч цікавих пропозицій

Не кожен може дозволити собі придбати власний автомобіль, але у тепер цьому й немає потреби. Послуги з прокату авто в Одесі дають змогу орендувати транспортний засіб на певний термін. Це доволі вигідна пропозиція для гостей «перлини у моря». Туристи зможуть об’їздити усі місцеві пляжі, вулички, пам’ятки та інші цікаві місця за декілька днів перебування. Таку можливість надає міжнародна організація Avis.

Переваги прокату автомобіля

Орендування автомобіля в Avis дозволяє скористатись наступними перевагами:

гнучкість вибору – в автопарку представлені моделі на всі випадки: седани, хетчбеки, фургони, спорткари тощо;

економія коштів – плата вноситься тільки тоді, коли вам реально необхідний транспорт;

швидкість пересування – переміщуйтесь з одного кінця міста в інший за мінімальний час (не забуваючи дотримуватись правил дорожнього руху).

Компанія Avis постійно пропонує клієнтам цікаві можливості. Наприклад, за умови попередньої оплати прокату авто (за 48 годин до початку оренди) можна отримати знижку до 15%. Акційні пропозиції діють також на вихідних, адже багато людей через роботу не мають вільного часу, тому відвідують Одесу на один вікенд. З автомобілем за ці два дні вони встигнуть отримати максимум емоцій.

Особливості замовлення автомобіля

Прокатна станція Avis в Одесі розташована прямо в зоні прильоту аеропорту. Це зручно для гостей міста, які можуть одразу після виходу з літака орендувати транспортний засіб. Немає потреби добиратись до іншого району міста на громадському транспорті чи на таксі, щоб знайти пункт прокату.

Щоб орендувати авто, достатньо ввести для вибору станцію (місто) та дати, продовж яких буде необхідна машина. Система Avis сама підбере доступні пропозиції, після чого можна скористатися банківською карткою, щоб внести оплату. Кваліфікований спеціаліст допоможе розібратися з питаннями, що виникнуть.

Бронювання авто доступне цілодобово на прозорих умовах. Компанія Avis забезпечує екстрену допомогу в дорозі, а вартість найму автомобілів релевантна їхній якості. Ви можете довіряти прокатній організації, яка розгорнула успішну діяльність у багатьох країнах Європи та має безліч позитивних відгуків від користувачів. Так що відправляйтеся на пошуки пригод, адже в Україні так багато мальовничих куточків, до яких набагато легше дістатися на індивідуальному автомобілі, а не громадським транспортом.