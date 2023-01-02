Google : самые популярные поисковые запросы по всему миру за 2022 год

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Самым популярным человеком стал Джонни Депп, выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смиту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар». Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина.

стал Джонни Депп, выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смиту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар». Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина. Среди фильмов пользователям были интересны новый «Тор: любовь и гром», «Черный Адам», Top Gun и «Бэтмен».

На первом месте среди телешоу оказалась «Эйфория». Второе место забрал «Дом дракона». Самым популярным местом пользователей Google Maps оказался Букингемский дворец. За ним — Биг-Бен и пирамида Хеопса.