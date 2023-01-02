Декілька сотень військових медиків перебувають у полоні

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Загально можемо сказати, що на сьогодні у полоні перебуває декілька сотень військових медиків, які працювали на різних напрямках бойових дій. Наша група займається військовими медиками, які були захоплені у Маріуполі на двох найбільших локаціях, завод «Азовсталь та завод ім. Ілліча», — розказав координатор частини родин військових медиків у полоні.

Андрій Кривцов додав, що робочій групі понад сто сімей ведуть пошуки своїх рідних, частина з яких на сьогодні вже звільнена з полону.

«Зараз по нашій групі 37 військових медиків ще досі залишаються у полоні. Переважно полонені перебувають у новоутворених ОРДЛО та на території РФ, але у більшості їх переводять з одного місця на інше. Наприклад, якщо говорити про жінок, яких захопили на заводі ім. Ілліча, то спочатку вони потрапили до Оленівки, потім перевезли їх до Росії. Ті, кого звільнили у жовтні, встигли побувати у трьох російських в’язницях, а саме у Курську, Бєлгороді та Таганрозі», — повідомив Кривцов.