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Над Києвом ППО збила 32 об’єкти: уламки ракети впали на авто

Київ, ракетний удар, вибух
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву

Про роботу ППО поінформував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що вибухи прогриміли в Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

«В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих, попередньо, немає», — написав Кличко.

О 02:37 Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО збила над столицею 23 об’єкти.

«В Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає», — додали в КМВА.

О 04:29 Київська міська військова адміністрація надала оновлену попередню інформацію про роботу протиповітряної оборони: захисники знищили 32 ворожі повітряні цілі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото дрона, який збили українські захисники: «ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти».

  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Херсонській області, Херсон та околиці залишилися без світла.
1 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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