У новорічну ніч захисники знищили 45 БПЛА «Шахед» У боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року » Над Києвом ППО збила 32 об’єкти: уламки ракети впали на авто У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву Про роботу ППО поінформував голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що вибухи прогриміли в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. «В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих, попередньо, немає», — написав Кличко. О 02:37 Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО збила над столицею 23 об’єкти. «В Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає», — додали в КМВА. О 04:29 Київська міська військова адміністрація надала оновлену попередню інформацію про роботу протиповітряної оборони: захисники знищили 32 ворожі повітряні цілі. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото дрона, який збили українські захисники: «ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти». У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Херсонській області, Херсон та околиці залишилися без світла.