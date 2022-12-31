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Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів

ЗСУ
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 105960 осіб, 3029 танків, 283 літаки та 269 гелікоптерів

Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3029 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2016 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • крилаті ракети  ‒ 711 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 180 (+0).
31 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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