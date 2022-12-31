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Путін своїм указом легалізував мародерство окупантів в Україні РФ може завдати нового масованого удару по Україні на новорічні свята, — британська розвідка » Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів Із початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 105960 осіб, 3029 танків, 283 літаки та 269 гелікоптерів Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,

артилерійських систем – 2016 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

крилаті ракети ‒ 711 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 180 (+0).