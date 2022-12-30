За сутки ВСУ уничтожили 690 человек личного состава армии РФ, 8 танков, 58 крылатых ракет

С начала полномасштабного вторжения армия российского агрессора потеряла около 105 250 человек личного состава, 3 026 танков, 6 059 боевых бронированных машин, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.12 ориентировочно составили личного состава ‒ около 105250 (+690) человек ликвидировано, танков ‒ 3026 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12) ед, артиллерийских систем– 2010 (+6) ед, РСЗО – 423 (+0) ед, средства ПВО ‒ 212 (+0) ед, самолетов — 283 (+0) ед, вертолетов – 268 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23), крылатые ракеты ‒ 711 (+58), корабли /катера ‒ 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 4683 (+8) ед, специальная техника ‒ 180 (+1)», — сказано в сообщении, опубликованном на Фейсбук.

Отмечается, что наибольшие потери враг понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.