В Одессе нах»й демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову

В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятники основателям города с центральной скульптурой российской императрицы Екатерины II, а также полководцу Александру Суворову.

Памятники отправят на хранение в музей. Специалисты считают, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, поскольку не является оригиналом. Фигуры же фаворитов, отлитые в 1990 году, будут выставлены в Одесском городском музее.

После российского вторжения в Украину власти Одессы не раз меняли свое мнение о судьбе памятника «Основателям Одессы». Сначала чиновники высказывались против «уничтожения истории», однако позже изменили позицию.

Решение о демонтаже принял городской совет Одессы 30 ноября. Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника. К тому моменту памятник несколько раз был облит краской.

Памятник Екатерине II и её сподвижникам – де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут он был в 1900 году по проекту одесского скульптора Юрия Дмитренко. В 1920 году большевики демонтировали монумент, восстановили его в 2007 году при независимой Украине. Памятник вызывал споры ещё до широкомасштабного российского вторжения в Украину, часть жителей Одессы требовали убрать монумент, утверждая, что он прославляет имперскую политику России.

Екатерина II распорядилась основать порт на берегу Чёрного моря, впоследствии названный Одессой, в 1794 году. Традиционно она считается основательницей города. Ряд украинских историков не согласен с такой оценкой, указывая на то, что рядом с местом, где был заложен порт, долгое время находилось поселение Хаджибей.

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, штурмовавшему Измаил, стоит в Одессе с 2012 года.