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Укрзалізниця повідомила про затримку 5 поїздів унаслідок точкового знеструмлення

Потяг Київ – Біла Церква
Уранці 29 грудня унаслідок точкового знеструмлення затримуються щонайменше на 30 хвилин п’ять потягів

Про це інформує Укрзалізниця.

«Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів Укрзалізниці з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин», — пише пресслужба.

Зокрема затримуються:

  • №7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37
  • №1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07
  • №129/130 Кременчук — Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39
  • №65/66 Умань — Харків +0:37.

Нині київська кільцева електричка рухається за розкладом.

Крім того, поїзд №38 Запоріжжя — Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого «шахеда».

«Усі «Фортеці незламності» на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку», — додали в Укрзалізниці.

29 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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