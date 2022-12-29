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Украина получит от США тысячи комплектов для превращения обычных бомб в «умные»

Американское оружие, впервые использованное в 1999 году в Косово, вскоре будут применять украинские пилоты истребителей российского производства для борьбы с российскими войсками, сообщила газета New York Times.

Корректирующая система, получившая название Joint Direct Attack Munition, или JDAM, представляет собой комплект, превращающий дешевую свободнопадающую бомбу в высокоточное оружие с GPS-наведением, которого у Украины никогда не было.

По данным газеты, поставки являются частью пакета военной помощи стоимостью 1,85 миллиарда долларов.

При сбросе с большой высоты бомба может улететь по направлению к цели на расстояние примерно 24 километра до взрыва.

29 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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