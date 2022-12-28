Як правильно знижувати температуру тіла якщо у вас жар

Зимовий період, це час загостреня респіраторних захворювань. Зазвичай ці хвороби супроводжуються високою температурою тіла. Це неприємно, але так буде лише 2-4 дні, а потім температура падає, ви одужуєте. Однак іноді температуру, що занадто висока, треба збивати, бо вона впливає на роботу сердево-судинної системи людини та інших органів в тому числі. Також висока температура може знизити сатурацію тіла. Лікарі радять використовувати жарознижувальні препарати, в тому числі такі, що мають подовжений ефект. Ви можете знайти необхідні препарати в інтернет-аптеці «Здорова родина«, де присутній максимальний вибір ліків, що призначаються за рецептом, або без. Та навіть якщо ви використовуєте жарознижуючі препарати без рецепту, треба знати правила їх використання.

Що треба знати, коли ми хочемо збити температуру

Почнемо з того, що якщо у вас є температура при застуді, це говорить про те, що ваш організм зараз інтенсивно бореться з вірусом. І якщо ваша температура відносно невисока і ви її легко переносите, то не варто її збивати. Краще пити багато теплої рідини з лимоном та медом, залізши під теплу ковдру. А якщо ще й переносити температуру за переглядом улюбленого фільму, то ваш период лікування пролетить набагато швидше.

Температуру тіла варто збивати тоді, коли вона загрожує вашому здоров’ю та викликає сильний дискомфорт. Якщо температура вище 39, то обов’язково її збивайте. Обов’язково збивайте високу температуру й на ніч, інакше вам буде складно заснути.

Пам’ятайте, що для дітей є одні жарознижувальні препарати, а для дорослих інші. Купуючи ліки в аптеці, уважно читайте інструкцію, де вказано вік, з якого може застосовуватися препарат. Окремі жарознижувальні ліки можуть застосовувати для дорослих та дітей одночасно. У цьому випадку на упаковці та в інструкції буде вказано дозування залежно від віку пацієнта або його ваги.

Важливо знати, що багато препаратів можуть викликати у тих чи інших пацієнтів алергію чи побічні ефекти. Заздалегідь ви не можете про це знати, але, як правило, і ця інформація є в інструкції. А ще якість препарату залежить від його виробника. Більш якісні препарати мають менше побічних ефектів та краще переносяться пацієнтами.

Чи потрібна консультація лікаря

Обов’язково консультуйтеся з лікарем, навіть якщо збираєтеся приймати вже перевірені ліки. Вони можуть мати протилежний або побічні ефекти, якщо застосовуються в комбінації з іншими ліками. Також важливо не перевищувати максимальну допустиму дозу та максимальний період застосування жарознижувальних препаратів. Важливо витримувати інтервали застосування, інакше ви створите підвищене навантаження на свій організм і може стати лише гіршим.

Якщо ви скористаєтеся цими рекомендаціями, то жодних проблем із застосуванням жарознижувальних препаратів у вас не буде. Крім того, ви завжди можете отримати необхідну консультацію он-лайн в аптеці «Здорова родина» .